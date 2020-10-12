هل التقط دونالد ترامب عدوى كورونا خلال اجتماعه مع أهالي العسكريين؟

فيما يتعلق بموضوع تشخيص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، أخطأ المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عندما قال إن ترامب أشار في وقت سابق إلى أنه ربما حصل على العدوى من آباء منظمة "بلو ستار" الداعمة لأهالي العسكريين في الجيش الأمريكي، بينما الأخير لم يقل ذلك.

في 8 أكتوبر، قال ترامب في مقابلة تليفزيونية، إنه افترض دائمًا أنه قد يصاب بفيروس كورونا، لأنه كرئيس عليه أن يلتقي بالناس ولا يمكنه دائمًا أن يظل بعيدًا عن الاجتماعات، وأشار إلى حفل استقبال في البيت الأبيض يوم 27 سبتمبر لعائلات المحاربين القدامى "بلو ستار" الذين لقوا حتفهم في العمل كمثال على احتمال العدوى، لكنه لم يقل إنها السبب الرئيسي في ذلك.

قال ترامب: "ألتقي الكثير من الناس، ولابد من ذلك فأنا رئيس الدولة، وفي بعض الأحيان أتواجد في مجموعات على سبيل المثال مقابلة عائلات جولد ستار".

وتابع: "التقيت بعائلات جولد ستار لم أرغب في إلغاء ذلك، لكنهم جاءوا جميعًا وتحدثوا عن ابنهم وابنتهم وآبائهم، لقد جاءوا إليّ وأخبروني بقصصهم، ولم أكن أستطيع أن أقول لهم قفوا على بعد 10 أقدام لا يمكنني فعل ذلك".

لكن بحسب موقع "فاكت تشيك دوت اورج" الأمريكي، كتبت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة "سي إن إن"، وصحيفة "نيويورك بوست"، و"وول ستريت جورنال"، و"مليتاري تايمز"، أن ما قاله ترامب يبدو كإلقاء اللوم على تلك العائلات، بأنهم كانوا مسؤولين عن إصابته بالفيروس.

عندما سأل ترامب بالفعل عن كيفية إصابته بالفيروس، لم يقدم إجابة مباشرة، بل تحدث لأول مرة عن كيفية إصابة حاكم فرجينيا رالف نورثام، وسناتور نورث كارولينا توم تيليس، بالعدوى، على الرغم من أنهما يرتديان أقنعة الوجه في كثير من الأحيان.

وتابع ترامب: "فيما يتعلق بالبيت الأبيض، فقد دخل شخص ما يوم حفل حديقة البيت الأبيض في 26 سبتمبر الذي أقيم لمرشحة المحكمة العليا، القاضية إيمي كوني باريت، التي تدرس القانون في الجامعة، وربما نقل الضرر للأشخاص المتواجدين".

منذ ذلك الحين، أثبت ما لا يقل عن 11 شخصًا ممن حضروا هذا الحفل بما في ذلك ترامب، إصابتهم بفيروس كورونا.

إلى ذلك، أفادت تقارير إخبارية بأنه لم تثبت إصابة أي من عائلات العسكريين التي حضرت حفل الاستقبال بالفيروس أو ظهرت عليها أعراض، على الرغم من أن البعض قد تم تصويرهم مع الرئيس.