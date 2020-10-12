يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد مع رياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمرمما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية للبلاد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 29 22

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 22

بلطيم 29 22

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 30 19

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 30 22

المنصورة 30 22

الإسماعيلية 31 22

السويس 31 22

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 31 23

نخل 30 17

نويبع 34 26

طابا 30 22

كاترين 33 16

الطور 35 23

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 32 22

بني سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 29 25

أسوان 40 25

ادفو 40 24

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 36 28

أبو رماد 35 27

حلايب 33 29

رأس حدربة 35 26