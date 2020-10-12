أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10 وفيات و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، إن الوفيات الجديدة هي: مواطنة (82 عاما) من برقين بمحافظة جنين، ومواطنة (53 عاما) من طولكرم، ومواطن (68 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، ومواطنة (73 عاما) من نابلس، ومواطن (70 عاما) من روجيب بمحافظة نابلس، ومواطنة (72 عاما) من بيت لحم، إضافة إلى 4 وفيات في شعفاط وبيت حنينا وصور باهر والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3767 فحصا.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (54)، ونابلس (21)، وبيت لحم (32)، وقلقيلية (13)، ورام الله والبيرة (35)، وجنين (53)، وأريحا الأغوار (25)، وسلفيت (6)، وطوباس (15)، وقطاع غزة (118)، وضواحي القدس (13)، ومدينة القدس (10).

وأوضحت الكيلة، أن حالات التعافي سجلت في محافظات الخليل (76)، وجنين (49)، وطولكرم (52)، وقلقيلية (9)، وسلفيت (7)، ونابلس (74)، وبيت لحم (19)، ومدينة القدس (26).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.