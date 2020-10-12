جونسون يعلن عن نظام ثلاثي لتصنيف درجة خطورة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستطبق نظاما جديدا لتصنيف درجة خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء إنجلترا إلى ثلاثة مستويات.

وأضاف جونسون الذي كان يتحدث أمام البرلمان "في الشهور الأخيرة عملنا مع مسؤولي السلطات المحلية لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من خلال فرض قيود موجهة، لكن هذا النظام المحلي أدى بالقطع إلى مجموعات مختلفة من القواعد في المناطق المختلفة من البلاد والتي أصبح يصعب فهمها أو تطبيقها".

وبحسب النظام الجديد سيتم تحديد درجة خطورة تفشي الفيروس في منطقة ما بين متوسطة الخطورة أو خطيرة أو شديدة الخطورة.

وفي المناطق التي سيتم اعتبارها شديدة الخطورة سيتم غلق الحانات والمقاهي ومنع التجمعات العائلية مع استمرار فتح المدارس والمتاجر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان مسؤول بارز في قطاع الصحة ببريطانيا، قد قال اليوم الإثنين، إن هناك المزيد من الأشخاص الذين يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات البريطانية جراء إصابتهم بفيروس كورونا، بالمقارنة مع فترة ما قبل فرض إجراءات الإغلاق في البلاد في مارس الماضي.

وقال مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، ستيفن باويس، لوسائل الإعلام: "للأسف، سوف يزداد عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم، كلما ازداد عدد المصابين... لذلك تبحث الحكومة عن إجراءات أخرى يمكن اتخاذها في المناطق التي ترتفع فيها حالات العدوى بشكل كبير."

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن هناك نحو 58 ألف حالة وفاة ببريطانيا، ورد في شهادة وفاتها أن سبب الوفاة هو مرض "كوفيد-19".

وأعلنت بريطانيا تسجيل 12 ألف و872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، منها 10 آلاف و383 حالة في إنجلترا بحسب الإحصاءات الحكومية.