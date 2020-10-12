قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن فريقه يمتلك الأولوية في ضم معارين النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يطلب ضم محمد مجلي.

وأضاف عادل في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت": "سنأخذ أسبقية اللاعبين المعارين من الأهلي، وهذا هو الاتفاق بين الإدارتين".

وأوضح: "لدينا قناعة دائمًا أن الأهلي أولا ويأتي بعده الزمالك، والمقاولون لديهم ناشئين على مستوى عالي".

وشدد: "لا توجد مفاوضات تمت مع الزمالك بشأن محمد مجلي، ونحن لن نقف أمام أي لاعب، لكن لم يتم الحديث من أي نادي عن أي لاعب في المقاولون".

وأردف: "نحترم الجميع وأي لاعب ناشئ سنضمه من القلعة الحمراء سيكون إضافة لنا".

وعن رحيل عماد النحاس المدير الفني عن منصبه من المقاولون، اختتم: "النحاس مستمر مع الفريق الموسم المقبل، هناك اتفاق ودي بيننا وبين عماد النحاس أنه لو طلبه الأهلي في أي وقت سنوافق على رحيله".