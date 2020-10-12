رفع آثار حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في طنطا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من رفع آثار حادث انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية أمام مفارق سبرباي بمدينة طنطا.

ورفعت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، سيارة البنزين وفرش كميات كبيرة من المياه بمنطقة تجمع كميات البنزين المنتشرة بالمكان جراء انقلاب السيارة.

وكانت منطقة مفارق سبرباي بمدينة طنطا شهدت قبل قليل انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية ما أدى إلى انتشار كمية كبيره من البنزين على الطريق.

وتلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة مواد بترولية بمنطقة مفارق سبرباي بمدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني مشدد بمحيط المنطقة.

يذكر أن سيارة المواد البترولية كانت تفادي دراجه بخارية، ولم تستطع تفاديها فاصطدمت بأحد أعمدة الإنارة ما أدى إلى انقلابها.