دراسة نقدية لمسرحية يوم أن قتلوا الغناء بالقومي للمسرح

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، في السابعة من مساء غد الثلاثاء، بمقر المركز بالزمالك.

وتتحدث في اللقاء الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والدكتور مصطفى سلطان، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب، ومخرج العرض تامر كرم، وبحضور أبطال العرض، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

العرض من إنتاج مسرح الطليعة، برئاسة الفنان شادي سرور، تأليف محمود جمال، وإخراج تامر كرم، وحصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة العاشرة، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي، وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الرابعة والعشرين.