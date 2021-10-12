 البنتاجون: الحكومة تحاول خفض تكلفة تطوير الأسلحة فرط الصوتية - بوابة الشروق
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البنتاجون: الحكومة تحاول خفض تكلفة تطوير الأسلحة فرط الصوتية

البنتاجون
البنتاجون
وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 10:05 م
أكدت هايدي شو مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، والمسؤولة عن مشاريع البحث والتطوير، أن السلطات الأمريكية تتخذ إجراءات لخفض تكلفة صنع الأسلحة فرط الصوتية.

وقالت: "نحتاج إلى معرفة كيفية جعل الأسلحة فرط الصوتية في المتناول".

وأشارت شو إلى أن "المجمع الصناعي العسكري في البلاد يجب أن يركز على هذه المهمة"، مشددة على أن "تكلفة هذه التطورات قد تنخفض مع زيادة حجم المشتريات المقابلة من قبل البنتاجون".

وذكرت في مقابلة نشرت الاثنين، أن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمحاولة اكتشاف كيف يمكن للولايات المتحدة تطوير أسلحة فرط صوتية، وبأسعار معقولة".

وأوضحت، أن "جزء من المشكلة هو ما إذا كان لدينا المواد المناسبة، وما إذا كانت هناك شركات يمكنها توفير ذلك".

واعترفت شو بأن "البنتاجون سيقلل من عدد المشاريع الممولة في هذا المجال من أجل التركيز على أكثر المشاريع الواعدة".

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