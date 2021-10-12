نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته أحد المواقع الإخبارية، بشأن اختطاف طفل من منزله بمحافظة مطروح تحت تهديد السلاح.

وأكد المصدر الأمني عدم ورود أي بلاغات لمديرية أمن مطروح بشأن تلك الواقعة، وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن، عار من الصحة.