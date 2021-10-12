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مقاضاة الرئيس البرازيلي أمام الجنائية الدولية بسبب غابات الأمازون

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 12:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 12:13 م

رفعت شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، بالضلوع في "جرائم ضد الإنسانية" لدوره المزعوم في تدمير الأمازون، في أول قضية تسعى لإقامة صلة واضحة بين إزالة الغابات وخسائر بشرية.

ورفعت المنظمة النمساوية المدافعة عن البيئة "أولرايز" شكوى رسمية أمام المحكمة في لاهاي اليوم الثلاثاء. وتطلب الشكوى إطلاق إجراءات قانونية ضد بولسونارو وإدارته على بسبب أنشطة "تتعلق مباشرة بالتداعيات السلبية للتغير المناخي في أنحاء العالم"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتهم الشكوى الرئيس البرازيلي بشن حملة واسعة تسببت في قتل مدافعين عن البيئة وبتعريض سكان العالم للخطر بسبب الانبعاثات الناجمة عن قطع أشجار الغابات.

ويقول الفريق الذي أعد الشكوى إن إدارة بولسونارو سعت "بشكل ممنهج للتخلص من القوانين والوكالات ومن الذين يسهمون في حماية الأمازون وتحييدهم والنيل من مصداقيتهم".

وتحمل الشكوى بولسونارو مسؤولية خسارة قرابة 4 آلاف كيلومتراً مربع من الغابات المطرية كل عام، وتقول إنه أشرف على إزالة غابات بمعدلات شهرية تسارعت 88 % منذ توليه الرئاسة في 1 يناير2019. ولم يعلق مكتب بولسونارو على الأمر.

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