العثور على أشلاء جثة مجهولة بجوار مزلقان سكة حديد في المنيا

يبذل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، جهودهم لحل لغز العثور على أشلاء جثة مجهولة بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية الشيخ زياد، التابعة لمركز مغاغة شمال المحافظة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وقررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام لنيابات شمال، انتداب مفتش الصحة والطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وإجراء الكشف الطبي عليها وتحديد سبب وظروف وكيفية حدوث الوفاة، وإعداد تقرير طبي مفصل حول الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة بعثور أهالي قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على أشلاء جثة مجهولة، لذكر، يبدو أنه في العقد الثالث من العمر، ملقاة بالقرب من مزلقان السكة الحديد دون معرفة هويتها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.