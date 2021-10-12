 الجيش الصيني ينفذ تدريبات عسكرية على شواطئ إقليم صيني قبالة سواحل تايوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الصيني ينفذ تدريبات عسكرية على شواطئ إقليم صيني قبالة سواحل تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:23 ص

 أعلن الجيش الصيني، اليوم الاثنين، أنه أجرى عملية نزول إلى اليابسة وتدريبات هجومية في إقليم فوجيان جنوب البلاد المقابل لسواحل تايوان مباشرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكرت الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن "التدريبات تضمنت قوات الصدمة وخبراء متفجرات ومتخصصي قوارب"، لافتا إلى أن "الجنود انقسموا إلى عدة موجات في نزولهم على الشاطئ وقاموا بتنفيذ مهمات قتالية بمراحل مختلفة".
ونشرت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني مقطع فيديو يصور مجموعة من الجنود في قوارب صغيرة يجتاحون شاطئا ويقذفون قنابل دخان ويتجاوزون دفاعات من الأسلاك الشائكة ويحفرون الخنادق في الرمال.

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