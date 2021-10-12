رئيسة شباب حزب الخضر الجديدة بألمانيا تنسحب لأيام من الحياة العامة بعد تلقي تهديد

تعتزم رئيسة شباب حزب الخضر الألماني الجديدة ساره-لي هاينريش الانسحاب من الحياة العامة لبضعة أيام وذلك بعد تلقيها تهديدات.

وقال رئيس شباب حزب الخضر المنتهية ولايته جيورج كورتس اليوم الاثنين إن المهم بشكل مبدئي هو القيام بكل ما يلزم من أجل أمنها وذلك " بعد ورود تهديدات بالقتل والعنف".

وأوضح كورتس أن هاينريش لن تجري مقابلات ولن تظهر بشكل علني في الأيام المقبلة.

كانت هاينريش تعرضت في مطلع الأسبوع الجاري لسيل من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولت هذه التعليقات عدة تغريدات مضى عليها سنوات لهاينريش/20 عاما/.

كانت هاينريش كتبت على تويتر أمس الأحد:" لقد تم تنبيهي إلى تغريدة علق فيها حسابي عام 2015 بكلمة "يعيش" (التحية النازية) على تغريدة تحمل الصليب المعقوف"، وقالت إنها لا تستطيع أن تتذكر أنها أطلقت مثل هذه التغريدة في أي وقت ورأت أن عدم تذكرها لهذه التغريدة لم يجعل الأمر أفضل: " فقد كان هذا أقصى درجات الغباء وعدم التناسب".

وأضافت هاينريش أنها جزء من منظمتها المناهضة للفاشية " وهذه التغريدة لا تعكس موقفي بأي حال من الأحوال" وأعربت عن أسفها الحقيقي لإطلاق مثل هذه التغريدة.

وتم محو هذه التغريدة في الوقت الراهن.

يشار إلى أن هاينريش وزميلها تيمون دتسينوس تم انتخابهما أول أمس السبت ليرأسا شباب حزب الخضر، وحصلت هاينريش التي تدرس العلوم الاجتماعية على 84ر93% من الأصوات في المؤتمر الذي عقده شباب الحزب في مدينة إرفورت.

وقبل تصريحاتها عن تغريدة التحية النازية، كانت هاينريش اشتكت على تويتر من تعرضها لمحاولات من قبل يمينيين إطلاق تعليقات سلبية عليها منذ انتخابها، وتداولوا لقطات مصورة لتغريدات قديمة لها " بعضها فج أو مهين" مشيرة إلى أن التغريدات القديمة تعود لعام 2014/2015 " وعندها كنت في الثالثة عشر أو الرابعة عشر من العمر، وأنا ارحب بأن تقيموني وتنتقدوني قياسا إلى مواقفي وعملي السياسي ولن أعلق الآن على كل شيء فكرت فيه وأنا في الرابعة عشر من العمر كما أنني لا أطلب هذا من أي شخص".