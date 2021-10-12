ماكرون: خطة استثمارية بـ30 مليار يورو خلال 5 سنوات لإعادة صناعة فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطة استثمارية بقيمة 30 مليار يورو (35 مليار دولار) مدتها 5 سنوات تهدف إلى إعادة صناعة فرنسا.

وكشف الرئيس الفرنسي، أمام تجمع لقادة الأعمال ورجال الأعمال الشباب حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن خطة استثمارية مدتها خمس سنوات لاستثمار 30 مليار يورو (35 مليار دولار) من أجل "إعادة تصنيع البلاد" وتهدف إلى تعزيز الشركات الصناعية والابتكار.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يجب أن "نخوض معركة الابتكار والتصنيع في الوقت نفسه"، موضحا أن خارطة الطريق طويلة المدى التي وضعها والتي أطلق عليها اسم "فرنسا 2030"، ستعطي دورا رئيسيا للشركات الناشئة الصغيرة والمرنة في بناء المستقبل الصناعي لفرنسا جنبا إلى جنب مع الشركات العملاقة الراسخة.

وأضاف أن فرنسا تسعى لبناء أول طائرة منخفضة الكربون بحلول عام 2030 وكذلك لبناء أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنه من المستهدفات أن تصبح فرنسا رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وبناء مفاعلات نووية جديدة أصغر حجما.

يشار إلى أن خطة الـ30 مليار يورو تأتي بالإضافة إلى خطة التعافي البالغة 100 مليار يورو، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لمساعدة فرنسا على مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخصص جزء كبير منها لتعزيز سياسات الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.