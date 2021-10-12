العروض العسكرية تعود مجددا لاحتفالا العيد الوطني في إسبانيا

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في ظل رفع معظم القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في إسبانيا، احتفلت البلاد بالعيد الوطني اليوم الثلاثاء باستعراض عسكري كبير.

وشاهد العاهل الإسباني، الملك فيليب السادس، الاستعراض، حيث مر أكثر من 2600 جندي وجندية على متن 215 مركبة أمامه في وسط العاصمة مدريد.

وحلقت 68 مقاتلة وطائرة نقل، بالإضافة إلى مروحيات من سلاح الجو على ارتفاع منخفض في سماء مدريد.

وأقيم الاحتفال تحت شعار "الخدمة والالتزام".

ويحتفل "يوم التراث الإسباني" بوصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا في عام 1492 والجذور المشتركة للعالم الناطق بالإسبانية.

وفي العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، تم إلغاء الاحتفال بهذا اليوم، أو إعادة تسميته. وفي الأرجنتين، على سبيل المثال، صار اسمه "يوم احترام التنوع الثقافي".

كما شارك رئيس الحكومة الإسبانية اليساري بيدرو سانشيز في احتفالات اليوم.

وكما يحدث غالبا أثناء ظهوره المشترك مع الملك، قوبل سانشيز بالصافرات والاستهجان من صفوف الجمهور الأكثر تحفظا.

وفي خضم تفشي فيروس كورونا العام الماضي، أقيم فحسب حفل صغير برئاسة الملك، وبدون جمهور.