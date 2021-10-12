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باكستان والسعودية تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 11:03 ص

اتفقت باكستان والمملكة العربية السعودية على تعزيز وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء، خلال لقاء وزير المالية الباكستاني شوكت تارين وسفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية خاصة التعاون التجاري والاقتصادي.

من جانبه، ثمن شوكت تارين وقوف المملكة إلى جانب باكستان في أوقاتها الصعبة، وسلط الضوء على إمكانية زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وأمن الغذاء.

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