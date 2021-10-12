حكومة جنوب إفريقيا تحظر استيراد مواد البناء في مشاريع حكومية

حظيت شركات الأسمنت المحلية في جنوب أفريقيا بدعم كبير من الحكومة بعد قرار حظر استيراد مواد البناء لاستخدامها في المشاريع الحكومية.

وقالت وزارة الخزانة الوطنية في إشعار وزعته على الإدارات الحكومية الأخرى إنه سيتم النظر في طلبات مقدمي العطاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية فقط في حال الموافقة على شراء الأسمنت من الشركات المحلية.

وأضافت الوزارة بأنه سيتم كذلك حظر استيراد مواد الخام المستخدمة في الإنتاج.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لطالما اشتكت شركات الأسمنت في جنوب إفريقيا من أن الواردات الرخيصة تقوض أعمالهم، لا سيما خلال فترة طويلة من النمو الاقتصادي الضعيف.

وقالت شركة بي بي سي المحدودة، أكبر منتج للاسمنت في البلاد، الشهر الماضي إن هذه السياسة تهدد استدامة الصناعة في البلاد.

وقد ارتفعت أسهم شركة بي بي سي على وقع هذه التقارير التي أوردتها أولا صحيفة "بيزنس داي" اليومية الجنوب أفريقية.

وقد حقق سهم شركة "بي بي سي" أعلى ارتفاع بنسبة 9 في المئة عند الإغلاق في بورصة جوهانسبرج، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر تقريبا.