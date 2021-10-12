إدلشتاين يعلن تنافسه على رئاسة حزب ليكود أملا في الإطاحة بنتنياهو

صرح يولي إدلشتاين القيادي بحزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامن نتنياهو بأنه ينوي التنافس على رئاسة الحزب أمام نتنياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن إدلشتاين القول في مقابلة متلفزة :"معه (أي نتنياهو)، سنظل في المعارضة، قد حاولنا أربع مرات معه، ومن يضمن لنا أن ننجح معه في المرة الخامسة".

كما نقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو القول إنهم لا يستبعدون أن يقوم رئيس الوزراء السابق باعتزال الحياة السياسية فجأة، إذ أنه يدرك أنه غير قادر على تشكيل ائتلاف حكومي حتى إذا ما نجح في تفكيك الحكومة الحالية، التي أطاحت به قبل أشهر.