 التحفظ على 550 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية - بوابة الشروق
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التحفظ على 550 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 11:03 ص

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على نصف 550 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم، تم ضبطه قبل بيعه في السوق السوداء، والتحقيق مع سائق التروسيكل الذي كان ينقلهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب الحملة التي شنها ضباط مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، وأسفرت عن ضبط سائق تروسيكل وبحوزته الدقيق، في منطقة أم زغيو دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط السائق، والتروسيكل، وبتفتيشه عثر به على 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم، الشيكارة الواحدة تزن 50 كيلو، بإجمالي 550 كيلو جراما، وبمواجهتهم أقر بأنه لا يملك من المستندات ما يفيد حيازتهم.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.


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