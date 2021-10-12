حكم بالسجن على ألماني في تركيا لإدانته بالدعاية للإرهاب

قضت محكمة في مدينة كيرشهر التركية اليوم الثلاثاء بسجن مواطن ألماني لإدانته بالدعاية للإرهاب.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت محامية المتهم الألماني إن المحكمة أدانت موكلها ويدعى محمود جونيس بالدعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وتسعة شهور و22 يوما.

وأضافت المحكمة، أن الحكم لا يعد واجب النفاذ بعد وأنها ستستأنف عليه، وذكرت أنه تم رفض طلب لإخلاء سبيله بسبب التخوف من هروبه.

جاءت هذه القضية على خلفية تغريدات على تويتر.

وقالت المحامية منتقدة الحكم، إن المحكمة أدانت موكلها بسبب رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تستطيع إثبات أن هذه الرسائل لها علاقة بملفه الشخصي، ووصفت حكم المحكمة بأنه مخالف للقانون.

وشارك المتهم من محبسه في المحاكمة عبر الفيديو ونفى أن يكون هو مالك حساب تويتر الذي اقتبست منه صحيفة الدعوى الرسائل محل القضية.

وكان قد تم القبض على المتهم عند دخوله إلى تركيا وأودع في الحبس في نهاية يوليو الماضي.

وأوضحت المحامية، أن موكلها لا يحمل سوى الجنسية الألمانية فقط.

ويشار إلى تكرار محاكمة ألمان في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب، ومن هؤلاء المغنية هوزان كاني التي من الممكن أن يدينها القضاء التركي بدعم الإرهاب، وكانت كاني المنحدرة من مدينة كولونيا غربي ألمانيا أودعت في الحبس في تركيا لمدة زادت عن عامين قبل أن تعود إلى بلادها مرة أخرى.