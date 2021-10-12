أوروبا تتجه إلى دعم مديرة صندوق النقد في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليها

قال مسؤولون أوروبيون إن الحكومات الأوروبية تميل إلى دعم كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قراره بشأن مستقبل جورجيفا بعد الاتهامات الموجهة إليها بالتصرف على وجه غير مناسب أثناء عملها في البنك الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول بوزارة المالية الفرنسية القول إن مراجعة قضية جورجيفا التي قامت بها شركة فيلمر هول للخدمات القانونية لم تكشف عن تفاصيل بشأن تصرفات محددة يمكن أن تجعل فرنسا لا تدعم جورجيفا.

وقال مسؤول أوروبي آخر رفض الكشف عن هويته إن دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا، مازالت بين الدول التي تدعم جورجيفا بسبب عدم وجود أي أدلة تدينها.