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روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية باستخدام الغاز كوسيلة ضغط السياسي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 12:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 12:59 م

رفض نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الاتهامات الأمريكية لبلاده باستخدام إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للضغط السياسي، واصفا هذه الاتهامات بــ "الوقحة".

وقال ريابكوف، في تصريح صحفي، تعليقا على تصريحات لممثلي الإدارة الأمريكية بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز كأداة للضغط، اليوم الثلاثاء: "هذا كلام وقح وعديم الحياء يواصلون تكراره كالأسطوانة المشروخة نحن لم نستخدم أبدا توريد الطاقة كوسيلة للضغط، ونحن غير معنيين بأي شكل من الأشكال باستخدامها كعنصر للضغط السياسي".

وأضاف أن هذه الاتهامات ليست إلا جزءا من حرب إعلامية يواصل الغرب شنها ضد روسيا في اتجاهات عديدة"، متابعا: "سيستمرون في اتهامنا بكل شيء، ونحن نعلم ذلك، ولكن موسكو تعمل باستمرار لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة وليس من مصلحتنا أن نهز هذا القارب".

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