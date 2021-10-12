العاهل السعودي يشارك في قمة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان

يشارك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في القمة الاستثنائية التي سيعقدها قادة مجموعة العشرين بشأن أفغانستان لمناقشة المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، إن الملك سلمان سيلقي كلمة المملكة عبر الاتصال المرئي خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين والتي ستتضمن مطالبة حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية، بالعمل على حفظ الأمن والاستقرار في سائر الأراضي الأفغانية.

وكان المندوب السعودي لدى منظمة التعاون الإسلامي قال خلال مؤتمر المنظمة بشأن أفغانستان في يوليو الماضي إن "المملكة تأمل من حركة طالبان ومن كافة الأطراف الأفغانية، العمل على حفظ الأمن والاستقرار في كافة أراضي جمهورية أفغانستان، والمحافظة على الأرواح والممتلكات".

وأضاف: "تجدد المملكة موقفها الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار، وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان".

وتعقد مجموعة العشرين قمة استثنائية بشأن أفغانستان اليوم لتحديد ما إذا كان من الممكن إيجاد أهداف مشتركة بين البلدان العشرين الأغنى في العالم لتقديم مساعدات إنسانية ومكافحة الإرهاب.