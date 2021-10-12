وزير خارجية روسيا: محاولات لزعزعة استقرار الوضع الجيوسياسي لآسيا

قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، إن موسكو ترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع الجيوسياسي في آسيا من جانب الهياكل العسكرية والسياسية التي تعيق التعاون بين دول المنطقة.

ونبه لافروف، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا اليوم الثلاثاء، إلى "وجود محاولات متعمدة لتسخين الموقف، بهدف تقويض الآليات القائمة للتفاعل المتبادل بين الدول"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال الوزير الروسي إن الهياكل الضيقة حصرية التكوين والكتل العسكرية التي تعمل وفق منطق الحرب الباردة وسياسة الاحتواء، تساهم في زعزعة استقرار الوضع في آسيا.