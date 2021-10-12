مستشار رئيس جنوب السودان لـ الشروق: العودة للمفاوضات هى السبيل لحل أزمة سد النهضة

الرئيس سيلفاكير «يحظى بقبول» من الحكومة الإثيوبية وقادة التيجراى.. ومستعد لحل الأزمة حرصا على استقرار الإقليم

قال المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك، إن بلاده تٌقدر أن المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا) بشأن سد النهضة استمرت لسنواتً طويلة، ومصر والسودان سلكتا جميع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة، ونرى إن الحل فى العودة إلى «الحوار والتفاوض» حتى لا يتفجر النزاع فى الإقليم فتكون له تداعيات خطيرة بسبب تلك القضية.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش زيارته للقاهرة، الأحد، خلال مشاركته في الوفد المرافق للرئيس سيلفاكير ميارديت.

وعن الأوضاع الداخلية بإثيوبيا والنزاع بين الحكومة الإثيوبية وإقليم «تيجراى»، قال قلواك إن رئيس جنوب السودان «رجل يحظى بقبول من كلا الطرفين»، ومستعد لحل الأزمة حرصا منه على تحقيق الاستقرار فى الإقليم، لكنه لم يطرح مبادرة للوساطة بينهما حتى الآن.