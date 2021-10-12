شدد ليون جوريتسكا، لاعب المنتخب الألماني على ضرورة تحسين بعض الأمور في صفوف المانشافت، وذلك بعد ضمان التأهل لكأس العالم 2022.

وأصبح المنتخب الألماني هو أول فريق أوروبي يضمن الظهور في نهائيات المونديال المقبل، وذلك بعد الفوز على مقدونيا الشمالية برباعية نظيفة.

وقال ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ عقب نهاية اللقاء: "يجب أن نتحلى بالتواضع في الوقت الحالي. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها في هذه المباراة".

وأضاف "لدينا الإمكانات لكن علينا أن نتطور معا كفريق، ويجب أن نستخدم كل مران لتنفيذ ذلك. نحن على الطريق الصحيح لكن لا يزال لدينا بعض العمل".

وفازت بطلة العالم أربع مرات بنتيجة 4-0 على مقدونيا الشمالية، لتضمن البقاء على قمة المجموعة العاشرة قبل آخر جولتين، مع محاولة تعويض الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، ثم الخروج من دور الستة عشر في بطولة أوروبا هذا العام.

وفاز المنتخب الألماني بمبارياته الخمس تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب يواخيم لوف بعد الأداء المحبط في آخر بطولتين دوليتين.