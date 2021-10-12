موريتانيا وسلطنة عمان تبحثان آثار الإعصار شاهين

بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هاتفيا، اليوم الثلاثاء، نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، موضوع الإعصار "شاهين" الذي تأثرت به سلطنة عمان الأسبوع الماضي.



وأعرب الوزير الموريتاني - وفقا لبيان للخارجية الموريتانية - عن ارتياح موريتانيا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العمانية لمواجهة الإعصار، وارتياحها كذلك لقرار السلطنة بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية والإسراع في استيعابها ومواجهة تأثيراتها.



وأشار البيان إلى طلب إسماعيل ولد الشيخ أحمد من نظيره العماني نقل تحيات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى شقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، وتعاطف موريتانيا قيادة وشعبا مع السلطنة.