برلمان النمسا يعقد جلسة بشأن اتهامات الفساد الموجهة للمستشار السابق كورتس

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يعقد البرلمان النمساوي جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في اتهامات الفساد الموجهة للمستشار السابق زيباستيان كورتس /35 عاما/، في أعقاب استقالته من منصبه.

وأعلنت المعارضة عزمها التقدم بطلبات لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، ولكن ليس أمامها فرصة للنجاح في ظل افتقارها للأغلبية.

وكانت المعارضة النمساوية دعت إلى عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني (الغرفة الأدنى من البرلمان) للإطاحة بالمستشار من خلال إجراء تصويت بحجب الثقة.

وأوضح حزب الحضر، عضو الائتلاف الحاكم، مع حزب الشعب النمساوي، الذي ينتمى إليه كورتس، أنه كان سيصوت في صالح طلب حجب الثقة في حال لم يترك كورتس منصبه.

ولكن كورتس قرر يوم السبت الماضي التنحي عن منصبه، وتولى وزير الخارجية السابق ألكسندر شالنبرج مهام المنصب أمس الاثنين.

وأعلن حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف عزمه طرح تصويت بحجب الثقة عن الحكومة بأكملها اليوم. وأرجع الحزب قراره إلى أن الخضر سوف يستمرون في دعم النظام الفاسد لحزب الشعب النمساوي.

ويشتبه الادعاء العام في أن كورتس وحاشيته أساءوا استخدام الأموال العامة.

وينفى كورتس الاتهامات الموجهة إليه.