 إيران تطلق مناورات جوية للارتقاء بالجاهزية وتعزيز الردع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تطلق مناورات جوية للارتقاء بالجاهزية وتعزيز الردع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 10:51 ص

انطلقت اليوم الثلاثاء في إيران مناورات جوية تهدف إلى "الارتقاء بالجاهزية وتعزيز الردع"، وذلك في منطقة صحراء إيران المركزية.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، تشمل المناورات أنظمة الصواريخ المحلية والرادار ومعلومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية وأنظمة الاتصالات وشبكة المراقبة المرئية للجيش والحرس الثوري.

وتشارك في المناورات وحدات مختارة من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش وقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري.

وقال القائد العسكري قادر رحيم زاده :"تهدف هذه المناورات إلى تعزيز الجاهزية القتالية للوحدات، وتعزيز قدرة الردع، وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المحلية في مواجهة التهديدات المختلفة والكبيرة والدفاع الشامل في أجواء الحرب الالكترونية والسيبرانية، وتعزيز مستوى معرفة ومهارة الكوادر العملياتية والتقنية، والإشراف الاستخباراتي والتنسيق بين القيادة والجيش وحرس الثورة في إطار شبكة دفاع جوي متكاملة".

وأشار إلى أن من البرامج الأخرى لهذه المناورات الدفاع عن المراكز الحساسة والحيوية من خلال تنفيذ تدابير هجومية تقليدية وسيبرانية.


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