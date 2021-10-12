خطوط «ساوث ويست» الأمريكية تلغي أكثر من 350 رحلة جوية خلال يوم واحد

ألغت خطوط "ساوث ويست" الأمريكية للطيران، اليوم الإثنين، أكثر من 350 رحلة وأجلت نحو 600 رحلة أخرى في حملة إلغاءات ضخمة خلال عطلة الأسبوع في الولايات المتحدة، أرجعتها الشركة إلى "تحديات في عمليات التشغيل".

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الإلغاءات بدأت بعد أن طلب طياري "ساوث ويست" من المحكمة حظر قرار الشركة بإلزامهم على تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، لكن الشركة قالت إن تعطل خدمات الطيران لديها ليس نتيجة المظاهرة العمالية.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها تتوقع عودة الخدمة إلى طبيعتها خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنه خلال عطلة الأسبوع الجاري (السبت والأحد) تم إلغاء نحو 1900 رحلة جوية بسببب مشاكل في مراقبة الملاحة الجوية والطقس السيء.