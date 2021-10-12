إجلاء المزيد من السكان مع تدفق حمم بركان بجزيرة لا بالما الإسبانية

أصدرت السلطات في جزيرة لا بالما الإسبانية أوامرها للمزيد من السكان بإخلاء منازلهم؛ بسبب تدفق الحمم جراء ثوران بركان في الجزيرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



وأعلنت لجنة "بي فولكا" للطوارئ، في تغريدة على موقع تويتر، أنه ما بين 700 و800 شخص صدرت لهم الأوامر بالتوجه إلى نقطة التقاء مع أغراضهم وحيواناتهم الأليفة بحلول السابعة مساء (18:00 بتوقيت جرينيتش).



وأضافت اللجنة أنه من الممكن، حسب مجريات الأمور، إعادة هؤلاء السكان إلى منازلهم برفقة أفراد أمن في غضون الأيام المقبلة لإنقاذ بعض متعلقاتهم.



وحتى الآن، اضطر زهاء ستة آلاف شخص لإخلاء منازلهم، وانتقل معظمهم للإقامة لدى أقربائهم أو أصدقائهم في أنحاء أخرى من الجزيرة أو في بعض الفنادق.



وقبل ساعات من صدور أوامر الإجلاء، تم رفع حظر التجول عن حوالي ثلاثة آلاف شخص يقطنون في نفس المنطقة، التي تقع بالقرب من منطقة كالاجون دي لا جاتا الصناعية.