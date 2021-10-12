دراسة: جائحة كورونا تخفض متوسط العمر المتوقع في ألمانيا بنسبة أقل من دول أخرى

انتهت نتائج دراسة إلى أن جائحة كورونا خفضت متوسط العمر المتوقع في ألمانيا بنسبة أقل منها في دول أخرى.

وأعلن المعهد الاتحادي لأبحاث السكان "بي آي بي" في مدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن متوسط العمر المتوقع انخفض بمقدار 3ر0 عام بين الرجال في ألمانيا وبمقدار 1ر0 عام بين النساء.

وأظهرت الدراسة، أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة التي تأخرت في اتخاذ تدابير للحد من انتشار الفيروس، تراجع بمقدار 2ر2 عام بين الرجال وبمقدار 7ر1 عام بين النساء.

من جهته، قال مدير مجموعة أبحاث الوفيات في المعهد، بافيل جريجوريف، معلقا على النسب المسجلة في الولايات المتحدة: "هذه تعتبر قيما استثنائية بالنسبة لبلد على قدر عالٍ من التقدم".

وفي سياق متصل، أعلن المعهد أن النتائج أظهرت تراجع متوسط العمر المتوقع في كل من بولندا وإسبانيا وإيطاليا في العام الماضي بمقدار يزيد عن عام في كل بلد.

في المقابل، سجل متوسط العمر المتوقع في شمال أوروبا نسبة تراجع أقل من النسبة المسجلة في ألمانيا باستثناء السويد التي اتخذت إجراءات أقل للحد من انتشار الفيروس.

وحلل الباحثون البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء بشأن الوفيات في ألمانيا، وأشارت هذه البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات المسجل في ألمانيا في سبتمبر الماضي وصل إلى 77 ألفا و612 حالة بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالعدد المسجل في نفس الشهر في الفترة بين 2017 و2020.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات المسجل في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في المتوسط بنسبة 5% مقارنة بقيمها في الأعوام المشار إليها.

وأظهر مسح أن عدد حالات الوفيات المسجلة في الأسبوع بين 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر سجل ارتفاعا بنسبة 6%.