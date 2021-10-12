التحفظ على 3 آلاف قطعة غيار كمبيوتر مُستعملة على أنها مستوردة في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 3 آلاف و170 قطعة غيار كمبيوتر، مُستعملة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية، بقصد استخدامها في تصنيع وتجميع أجهزة الكمبيوتر، المستوردة من الخارج، ومجهولة المصدر، لبيعها على أنها مستوردة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المدير المسئول عن مخزن الأجهزة الكمبيوتر المُستعملة "بدون ترخيص"؛ لقيامه بتجميع قطع الغيار، مجهولة بلد المنشأ، وطرحها للبيع في الأسواق على أنها أجهزة أجنبية الصنع "مُستوردة" عالية الجودة، خلافاً للحقيقة، مما يسبب أضرار لمستخدميها.

وتلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد بالواقعة، وبتقنين الإجراءات وتفتيش المخزن عثر بداخله على 2670 قطعة غيار كمبيوتر أنواع مختلفة، و350 كيسة كمبيوتر، و250 شاشة كمبيوتر "مُستعملة" أجنبية الصنع، غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومجهولة البيانات والمصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، والتحقيق مع المسئول، بتهمة الغش التجاري، وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية "بدون ترخيص"، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.