مقتل وإصابة 4 جراء تحطم طائرة صغيرة في سان دييجو الأمريكية

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لقي شخصان حتفهما عندما اصطدمت طائرة صغيرة بمنزل واحد على الأقل بالقرب من مدرسة في مدينة سان دييجو الأمريكية يوم الاثنين، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة السكنية.

وقال مسؤولو الإطفاء إن شخصين لقيا حتفهما وتم نقل شخصين آخرين أصيبا بحروق إلى المستشفى.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز (سيسنا سي 340) حوالي الساعة 1915 بتوقيت جرينتش، وفقا لما نقلته صحيفة "سان دييجو يونيون تريبيون" عن إدارة الطيران الاتحادية.

وقال مسؤولو الإدارة إنهم لا يعرفون عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وتسبب التصادم والحريق الناجم عنه في تدمير منزلين، بينما لم يلق أحد حتفه في المنزلين جراء ذلك، وفقا للصحيفة.