مجلس الوزراء اللبناني يتابع البحث في ملابسات انفجار مرفأ بيروت

قرّر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء متابعة البحث في ملابسات التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت.



وعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



وقرر مجلس الوزراء متابعة البحث في ما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك في جلسة تعقد غداً.



وعيّن مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الأوسمة، واطّلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.



وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري.



وقال أمامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً بأن الأزمات تبدو أسرع، كما دعا الى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جددت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في بيان، تأكيد التكتل على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن وبدون أي تدخل.



واتهم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أمس الإثنين، خلال إطلالة تلفزيونية، القاضي طارق بيطار، بالتسييس والاستنسابية وحذّر من كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة، قائلاً "ما يحصل خطأ كبير جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات".