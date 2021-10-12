قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن الدولة وفرت 344 قطعة أرض جاري تنفيذ مشروعات عليها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومنها 31 مجمعًا خدميًا، مؤكدًا أن قطع الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات منها ما هو تابع لأملاك الدولة أو بعض الجهات، وكذا هناك قطع أراضي تم الحصول عليها كتبرعات من الأهالي للمشاركة في هذا المشروع القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع لجنة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، مؤكدًا أنه تم تنظيم عدة جولات ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتي ساهمت في زيادة نسب التنفيذ والجودة في الأعمال الجارية، والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال 665 مشروعًا بتكلفة إجمالية 13.6 مليار جنيه بمختلف قطاعات الخدمات والمرافق العامة.

وشدد عطية، على أهمية المتابعة الميدانية، للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمختلف قرى ومدن مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

وأشار إلى أن الحصر الذى تم من خلال اللجنة التي تضم المحافظة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والمشاركة الشعبية من لجان التنمية المتكاملة بالقرى طبقًا لمعايير محددة أسفر عن وجود 12 ألفًا و737 مستحقًا لسكن كريم، فضلاً عن بعض الحالات المستجدة في إطار المواقف العاجلة التي تحتاج إلى تدخلات.