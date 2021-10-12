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أصيب 8 طلاب بالمرحلة الإعدادية بكدمات وسحجات بسبب التدافع والتكدس أثناء خروجهم من مدرسة بكرداسة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 8 أطفال بكدمات وسحجات بسبب التكدس والتدافع عقب انتهاء اليوم الدراسي وسقوط الطلاب على السلم أثناء خروجهم من المدرسة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أحد المدرسين أفاد بحدوث تدافع وتكدس بين الطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي مما تسبب في سقوط الطلاب علي السلم ونتج عن ذلك إصابتهم.

وتحرير محضر بالواقعة وأخطر النيابة العامة لتولي التحقيقات.