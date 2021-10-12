 انتشال جثث 15 مهاجرا ونجاة 177 حاولوا الهجرة من ليبيا عبر المتوسط - بوابة الشروق
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انتشال جثث 15 مهاجرا ونجاة 177 حاولوا الهجرة من ليبيا عبر المتوسط

رويترز
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 7:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 7:34 ص

أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتشال جثث 15 مهاجرا بينما نجا 177 آخرون بعد محاولة لعبور المتوسط.  

وقالت الوكالة إن الناجين كانوا على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى ليبيا بعد محاولة فاشلة لعبور المتوسط باتجاه القارة العجوز.

وتزايدت محاولات العبور من شمال أفريقيا هذا العام، إذ وردت تقارير عن اعتراض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 23 ألف مهاجر ولاجئ بحلول سبتمبر.

واعتقلت السلطات الليبية أكثر من خمسة آلاف مهاجر خلال الأسبوع المنصرم، ويواجه هؤلاء إساءة المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز الليبية التي تكتظ بالمهاجرين واللاجئين.

ويوم الجمعة الماضية قتل الحراس 6 من المهاجرين إثر فوضى في أحد المراكز، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

 

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