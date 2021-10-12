تفاصيل جديدة في واقعة لقاحات كورونا الملقاة بجوار ترعة بالمنيا

تحقيقات موسعة مع 7 أفراد أمن خاصين بمخازن الأدوية في المنيا

واصلت النيابة الإدارية بمركز بني مزار بالمنيا، برئاسة المستشار كمال دراز رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع 7 من أفراد الأمن الخاص بمخازن الأدوية في المنيا، حول واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا، ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق، بمركز بني مزار.

وكشفت التحقيقات، وصول السائق إلى مخازن الأدوية بمدينة المنيا، في حالة ارتباك محاولا إثارة مشكلة مع أفراد الأمن، الذين أكدوا في التحقيقات احتوائه، وعدم الخوض في مشاجرات معه، موضحين أن عملية تفريغ الأمصال من السيارة لم تتعد 30 دقيقة، أعقبها مغادرة السائق موقع المخزن متوجها إلى القاهرة.

كما واصلت النيابة الكلية بشمال المنيا، بإشراف المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، التحقيق مع صيدلي ومخزنجي، بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة.

وكشفت التحقيقات تضارب أقوالهم حول وجود عجز بالمخازن بواقع 18400 عبوة، تم العثور من عددها على 13412 عبوة ملقاة على ترعة أبشاق، منتهية صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، وفقد كمية أخرى تقدر بـ4988 عبوة من المخازن.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أعلن الأحد الماضي، تفاصيل التحقيقات في واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع بالمنيا.

وكشفت اللجنة المشكلة لجرد المخازن، وجود عجز بها بواقع 18400 عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها 13412 عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ4988 عبوة من المخازن.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية

وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.