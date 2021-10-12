نقابات الشرطة في ألمانيا تحذر من تقنين القُنّب

حذرت نقابات الشرطة الأحزاب الألمانية الثلاثة، التي تُجري مفاوضات حاليا حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، من تقنين نبات القُنّب المخدر.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجري محادثات استطلاعية حاليا مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لتشكيل ائتلاف حاكم جديد عقب الانتخابات العامة التي جرت نهاية الشهر الماضي.

وقال رئيس اتحاد نقابات الشرطة الألمانية (GdP)، أوليفر مالشوف، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية إنه ليس من المنطقي فتح الباب أمام عقار آخر "خطير ويتم التقليل من فداحته في كثير من الأحيان" إلى جانب الكحول القانوني الخطير أيضا، وأضاف: "يجب التوقف عن تجميل الحديث عن الحشيش"، موضحا أن استهلاك القُنّب من الممكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة وصراعات اجتماعية، خاصة بين الشباب.

ومن جانبه، ذكر رئيس نقابة الشرطة الألمانية (DPolG)، راينر فينت، في تصريحات للصحيفة أن الحشيش ليس فقط بوابة خطيرة نحو المخدرات، بل يشكل أيضا خطرا، خاصة بالنسبة للشباب، لأنه لا يمكن السيطرة على تركيبته.

وأعرب فينت عن خشيته من العواقب الوخيمة لتقنين محتمل للحشيش، خاصة على حركة السير على الطرق، وقال: "إذا أصبح الأشخاص المدخنون للحشيش جزءا من حركة المرور، سيصبح لدينا مشكلة"، مشيرا إلى أن تعاطي القُنّب يتسبب بالفعل في حوادث متكررة تُسفر عن جرحى أبرياء، موضحا أن سيطرة الشرطة وحدها لن تكون كافية على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر يؤيدان تقنين القُنّب و"بيعه في متاجر متخصصة ومرخصة"، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي إتاحة منظمة للبالغين عبر مشاريع نموذجية.