أكبر شركة لورق الصحف في بريطانيا تدرس خفض إنتاجها بسبب أزمة الغاز

قالت مصادر مطلعة إن شركة بالم بيبر ليمتد أكبر منتج لورق طباعة الصحف في بريطانيا تدرس خفض إنتاجها خلال الشتاء الحالي في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة التابعة لمجموعة بيبر فابريك بالم الألمانية لم تتعاقد على ما يكفي احتياجاتها من الغاز الطبيعي، خلال فصل الشتاء بشكل مسبق بسبب احتمالات عودة إجراءات الإغلاق نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن بريطانيا تمر بأزمة طاقة طاحنة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بصورة قياسية مما أجبر العديد من الصناعات على خفض إنتاجها وتعرض شركات أخرى لمشكلات مالية.



وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت، أمس الإثنين، إن وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج يطالب وزارة الخزانة بتقديم دعم للصناعات التي تكافح للتغلب على ارتفاع أسعار الطاقة.



ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر القول إن وزارة كوارتينج قدمت مجموعة مقترحات إلى وزارة المالية اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



تأتي هذه الخطوة في أعقاب سجال وزاري أمس الأحد عندما تحدث وزير قطاع الأعمال في سلسلة مقابلات إذاعية عن وجود محادثات مع وزارة الخزانة بشأن دعم الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، في حين قالت وزارة المالية إنه لا وجود لمثل هذه المحادثات.