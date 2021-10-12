«هيئة البترول» تخطر شركات نقل المواد البترولية بإصدار شهادات الصلاحية من المعهد

قال الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، إن الهيئة المصرية العامة للبترول، أخطرت الشركات العاملة في مجال تسويق ونقل المواد البترولية، بضرورة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، من خلال المعهد، باعتباره جهة حكومية موثوق بها يرأسها وزير البترول.

وأشار في بيان أصدره اليوم، إلى أن مشروع إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرؤوف، يمتلك أجهزة علمية متقدمة وكفاءات فنية متميزة في مجال التفتيش الهندسي على الشاحنات، كما أن المعهد يقوم بإصدار هذه الشهادات منذ أكثر من خمس سنوات طبقأ للأكواد العالمية ومعتمد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأضاف مدير المعهد أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع في مصر للتفتيش الهندسي على السيارات الصهريجية والمنشآت المعدنية والبنى التحتية لقطاع البترول، يضم المشروع كل متطلبات التفتيش الهندسي و مراقبة التاكل فى المنشآت المعدنية ويحتوى المشروع على ثلاث وحدات أساسية.

وأوضح أن الوحدة الأولى تختص بالكشف على سيارات نقل الغاز الطبيعي بمصر وإصدار شهادات الصلاحية لها، حيث يغطي المشروع 100% من جميع ناقلات المواد البترولية التابعة للقطاعين العام و الخاص، ولفت إلى أنه يتم الكشف عن صلاحية وكفاءة السيارات وبعدها يتم إصدار شهادات الصلاحيه حيث بموجب هذه الشهادة تكون الناقلة صالحة لنقل المواد البترولية الغازية وذلك طبقا للأكواد العالمية، حيث يقوم فريق العمل بالكشف على السيارات و الناقلات بالمواقع المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال إن الوحدة الثانية تختص بالكشف على سيارات نقل البنزين والسولار حيث تعاقد المشروع مع معظم شركات نقل البترول و الغاز و كذلك المشتقات البترولية مثل الجمعية التعاونية للبترول و مصر للبترول و غيرهم، ويتم من خلال المشروع إصدار شهادات الصلاحية بعد عمل المعاينات و التفتيش الهندسي على الناقلات باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الروبوتيه للتأكد من صلاحيتها لنقل المواد البترولية طبقا للأكواد العالمية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أماكن الشحن والتفريغ وخلافه.

وتابع أن الوحدة الثالثة تقوم بالتفتيش على المستودعات البترولية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وفي جميع محافظات مصر و كتابة التوصيات الخاصة بالصيانة الدورية والإصلاح وذلك بمعرفة فريق عمل متخصص و مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة و حاصل على كل الشهادات التخصصية فى مجال التفتيش الهندسى و مراقبة التآكل.