سفير مصر ببيروت: نضع كل الإمكانات تحت تصرف الأشقاء في لبنان

قال الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إن توقيع عقد المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرابلس بلبنان مع شركة المقاولون العرب يعكس قرار مصر الاستراتيجي بدعم لبنان ووضع كل الإمكانات المصرية تحت تصرف الأشقاء هناك.

وأضاف السفير، في تصريحات على هامش توقيع اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري بين مجلس الإنماء والإعمار اللبناني وشركة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت في مقدمة من لبى النداء بعد انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس 2020، مؤكدا أن مصر دائما مع لبنان كتفا بكتف من بيروت إلى طرابلس إلى عكار وصور وفي البقاع وفي كل انحاء لبنان.

وأكد أن شركة المقاولون العرب هي من أكبر الشركات الرائدة على مستوى العالم وستتولى مشروع تطوير ميناء بيروت.

وشهد توقيع العقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب سيد فاروق والمديرة الإقليمية للبنك الدولي مي العلي ونقيب مهندسي طرابلس والشمال بهاء حرب ومدير ميناء طرابلس أحمد تامر ورئيس دار الهندسة مروان قبرصلي.