أعلن متحف شرم الشيخ، عدم استقبال الرحلات الجماعية المجانية، خلال أيام العطلات الرسمية، وفترات الأعياد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبع للحد من فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حسنين مدير متحف شرم الشيخ، إن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بهدف الحد من التزاحم حفاظًا على سلامة وصحة زوار المتحف، مع إلزام جميع زوار المتحف بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطبيق القرار اعتبارا من بداية شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المتحف يستقبل كافة الزائرين والسائحين من مختلف جنسيات العالم، ويجري تقسيم السائحين إلى أفواج كل فوج لا يتعدى عن 7 أشخاص ويقوموا بالتجول داخل صالات العرض المتحفي بصحبة مرشد سياحي.

وأكد أنه يجري تعقيم المتحف بشكل دوري بعد كل زيارة، إضافة إلى الاهتمام الشديد بالنظافة لإظهار المتحف بالمظهر الحضاري العريق الذي يليق بمكانة مصر.

وأشار إلى أن المتحف كان قد أطلق فعاليات الأنشطة الصيفية، وذلك ضمن الأنشطة الخدمية التي يقدمها المتحف لفئات المجتمع.