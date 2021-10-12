أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة استكمال التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري في أسرع وقت ممكن، داعيا لأن يكون التحقيق محايدا ومستقلا ويحظى بالمصداقية والشفافية اللازمة.

وقال المتحدث باسم المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إنه يجب المضي قدما دون أي تدخل في الإجراءات القانونية، موضحا أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وأضاف أن المسؤولين عن هذه المأساة يجب أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم، مؤكدا أن الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتضمن بكل الوسائل استمرار التحقيق وتوفير الموارد البشرية والمالية له للإجابة على التساؤلات حول سبب وقوع الانفجار وكيفيته.

شهد ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري أحداثا متلاحقه اليوم الثلاثاء انتهت بكف يد (وقف) قاضي التحقيق طارق البيطار عن نظر القضية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وللمرة الثالثة منذ بدء التحقيقات، وذلك بعد طلب رد تقدم بيه اثنان من المدعى عليهم في القضية، حيث اعتبرا أن القاضي

تجاوز صلاحياته الدستورية، كما قرر مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة غدا مخصصة لبحث المعطيات المختلفة في التحقيقات الخاصة بانفجار ميناء بيروت.