الصين تبدأ حملة تفتيش على مؤسسات الرقابة المالية والبنوك الحكومية

بدأت الصين عملية تفتيش على أنشطة مؤسسات الرقابة المالية والبنوك الكبرى التي تديرها الدولة ومؤسسات إدارة الديون المتعثرة لأول مرة منذ ست سنوات للقضاء على الفساد في النظام المالي الصيني البالغ حجمه 54 تريليون دولار.

وبحسب بيان رسمي صدر مساء أمس الاثنين سيبدأ فريق تقوده اللجنة المركزية لفحص الانضباط مراجعة هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية لمدة شهرين، كما سيبدأ تلقي الشكاوى من المبلغين عن وجود أي ممارسات فساد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوو شوشينج رئيس اللجنة المركزية لفحص الانضباط القول إن هذه الخطوة تعكس تركيز الحزب الشيوعي على التنظيم المالي وأبلغ طاقم العاملين بأن التعاون مع المفتشين سيكون على رأس أولوياتهم في هذه اللحظة.

يذكر أن هيئة الرقابة المصرفية هي واحدة من 25 مؤسسة مالية يتم مراجعة أدائها في الجولة الثامنة من الفحص التي يقوم بها الحزب الشيوعي منذ 2017. وفي حين أن جولات المراجعة السابقة شملت المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية والشركات المملوكة للدولة، فإن الجولة الأحدث تشمل مؤسسات كبرى مثل بنك الصين المركزي وهيئة الأوراق المالية الصينية وبورصتي شنغهاي وشينشن للأوراق المالية وأكبر البنوك الصينية المملوكة للدولة، إلى جانب مؤسسات إدارة الديون المتعثرة مثل مؤسسة هوارونج الصينية لإدارة الأصول.