ــ توت قلواك لـ«الشروق»: قائد الحركة الشعبية شمال جاهز للتفاوض مع الخرطوم منتصف الشهر المقبل إذا استقرت الأوضاع

- لا يٌمكن إلغاء «مسار الشرق» باتفاق جوبا للسلام.. والرئيس سيلفاكير مستعد لحل أزمة التيجراي حرصا على استقرار الإقليم

قال المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك، إن زيارة الرئيس سيلفاكير ميارديت إلى القاهرة، تأتى فى إطار استمرار التواصل بين القيادتين السياسيتين فى القاهرة وجوبا، بهدف تعميق التعاون بينهما فى مختلف المجالات.

وأضاف قلواك فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش زيارته للقاهرة، إن الدور المصرى بارز للغاية فى دعم بلاده، ويتجلى فى المنح التعليمية السنوية لأبناء جنوب السودان فى الجامعات المصرية، فضلا عن دعم القطاع الصحى، والدور المحورى الذى تقوم به وزارة الرى المصرية الآن فى جنوب السودان وكذلك دور وزارة الزراعة المصرية.

وأكد قلواك أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا بين جميع الوزارات فى البلدين لتطوير وتعميق سٌبل الشراكة بين مصر وجنوب السودان، كما نعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين المصريين للاستثمار فى البلاد، فنحن نحتاج إلى الخبرات المصرية وأبوابنا مفتوحة لجميع المستثمرين.

وأوضح قلواك أن المباحثات بين الرئيسين السيسى وكير تناولت مستجدات الأوضاع فى الإقليم، وأبرزها «أزمة سد النهضة، والتوتر الراهن بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن منطقة «الفشقة» على الحدود الشرقية، وكذلك التطورات الأخيرة بدولة السودان»، مشيرا إلى أن جنوب السودان لا تريد أى صراع فى منطقتى حوض النيل والقرن الأفريقى وتسعى لحل الأزمات وتحقيق المنافع لكل الشعوب والمواطنين.

وبشأن ملف «سد النهضة»، قال المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان إن بلاده تٌقدر أن المفاوضات بين الدول الثلاث استمرت لسنواتً طويلة، ومصر والسودان سلكتا جميع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة، ونرى إن الحل فى العودة إلى «الحوار والتفاوض» حتى لا يتفجر النزاع فى الإقليم فتكون له تداعيات خطيرة بسبب تلك القضية.

وعن الأوضاع الداخلية بإثيوبيا والنزاع بين الحكومة الإثيوبية وإقليم «تيجراى»، قال قلواك إن رئيس جنوب السودان «رجل يحظى بقبول من كلا الطرفين»، ومستعد لحل الأزمة حرصا منه على تحقيق الاستقرار فى الإقليم، لكنه لم يطرح مبادرة للوساطة بينهما حتى الآن.

وبشأن تطورات تنفيذ بنود اتفاق السلام المُنشط، أوضح قلواك إن الاتفاق لا يتبقى فى تنفيذه سوى «بند الترتيبات الأمنية» وتخريج الدفعة الأولى من القوات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك تأخرا فى تخريج الدفعة الأولى ولكنه أرجع السبب فى ذلك إلى العمل على تطوير إمكانات الضباط والجنود فى العديد من المجالات»، وتابع أن «القيادة السياسية اتفقت على تخرج تلك الدفعة فى نهاية نوفمبر المقبل».

وبصفته رئيسا للجنة الوساطة الجنوبية، أكد قلواك إن جنوب السودان مهتمة للغاية بأمن واستقرار دولة السودان، وكذلك مصر تولى اهتماما لما يحدث بالسودان وبأمنه واستقراراه، نظرا للتشابك الحدودى الجغرافى الهام بين مصر والسودان من جانب، وبين السودان وجنوب السودان من جانب آخر، مشددا على أن آى تأثير سلبى على دولة استراتيجية كـ«السودان» سيؤثر على البلدين والمنطقة أيضا، ومن ثم نعمل على دعم السودان سياسيا، ودعم الحوار بين جميع الأطراف فى إطار المصلحة الوطنية لحل جميع القضايا.

وأشار قلواك إن دور جوبا والقاهرة هو دعم الاستقرار السياسى فى الخرطوم، وتحقيق الوفاق الوطنى بين المكونين المدنى والعسكرى، لاسيما أن هناك قضايا قومية مثل «اتفاق سلام جوبا» وإذا اضطربت الأوضاع فى البلاد هذا يعنى انهيار اتفاق السلام، ونحن حريصون على عدم العودة للحرب مجددا.

ودعا قلواك «قائد الحركة الشعبية ــ شمال، عبدالعزيز الحلو» ورئيس حركة جيش وتحرير السودان عبدالواحد نور للتوقيع على اتفاق السلام.

وأكد أن الحلو جاهز للتفاوض مع الحكومة فى منتصف نوفمبر المقبل، وإذا كان هناك استقرار للأوضاع فى السودان لكانت المفاوضات قد بدأت مع الحكومة، ولكن الأمر حاليا يتوقف على استقرار الداخل السودانى، ومتى ما تكون الحكومة جاهزة، فنحن جاهزون للتفاوض.

أما بشأن عبدالواحد نور، فهو حاليا متواجد فى «جوبا»، ولكنه غير مستعد للتفاوض، ولا يزال يدرس ما يريد طرحه خلال المفاوضات.

وبشأن التوتر الراهن بمنطقة شرق السودان، وصف قلواك المنطقة بـ«البوابة الكبيرة والاستراتيجية للدولة»، خاصة إنها مطلة على البحر الأحمر، موضحا إن لديها تأثيرا كبيرا على الداخل لاسيما «الاقتصادى».

وأضاف أن هناك مطالب لمواطنى الشرق بالحق فى التنمية والتقدم، وجنوب السودان حريصة على استقرار تلك المنطقة، ولكن ليس هناك اتجاه لإلغاء «مسار الشرق» فى اتفاق السلام، لأن المسار جزء من اتفاقية دولية والغاؤه يعنى الغاء الاتفاقية بأكملها، والحل هو حوار وتفاوض جميع الأطراف مع بعضها البعض، وإدخال أطراف أخرى فى المسار.