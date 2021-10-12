 الهند تسمح لشركات الطيران المحلية بتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها بداية من الاثنين المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الهند تسمح لشركات الطيران المحلية بتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها بداية من الاثنين المقبل

الطيران الهندي
الطيران الهندي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 5:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 5:32 م
ذكرت وزارة الطيران المدني الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح لشركات الطيران المحلية بتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وأوضحت، في بيان رسمي أوردته صحيفة تايمز أوف إينديا الهندية: "بعد مراجعة الوضع الحالي للرحلات المحلية المجدولة، أي طلب الركاب على السفر الجوي، تم اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الجوية المحلية اعتبارًا من الاثنين المقبل بدون أي قيود على السعة المقعدية".

وأشار البيان إلى أنه يتعين على مشغلي شركات الطيران والمطارات التأكد من الالتزام الصارم بالإرشادات الخاصة باحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى تعليق رحلات الطيران المحلية والدولية في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، والسماح باستئناف حركة الطيران الداخلي في مايو 2020 بثلث طاقتها فقط، ومنذ ذلك الحين تغيرت السعة المقعدية بحسب الوضع الوبائي في البلاد.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك