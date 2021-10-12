الهند تسمح لشركات الطيران المحلية بتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها بداية من الاثنين المقبل

ذكرت وزارة الطيران المدني الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح لشركات الطيران المحلية بتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها اعتبارًا من الاثنين المقبل.



وأوضحت، في بيان رسمي أوردته صحيفة تايمز أوف إينديا الهندية: "بعد مراجعة الوضع الحالي للرحلات المحلية المجدولة، أي طلب الركاب على السفر الجوي، تم اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الجوية المحلية اعتبارًا من الاثنين المقبل بدون أي قيود على السعة المقعدية".



وأشار البيان إلى أنه يتعين على مشغلي شركات الطيران والمطارات التأكد من الالتزام الصارم بالإرشادات الخاصة باحتواء تفشي فيروس كورونا.



ولفتت الصحيفة إلى تعليق رحلات الطيران المحلية والدولية في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، والسماح باستئناف حركة الطيران الداخلي في مايو 2020 بثلث طاقتها فقط، ومنذ ذلك الحين تغيرت السعة المقعدية بحسب الوضع الوبائي في البلاد.