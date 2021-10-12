محافظ الإسكندرية يستقبل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية في إطار معسكر نواب التنسيقية الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة خطة العمل خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

وخلال اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أرض الإسكندرية، مشيداً بمدى الاهتمام الذي توليه الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية لتمكين الشباب.



وتحدث الشريف عن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع في جميع الحقب الزمنية، مؤكداً أننا نعمل علي إرجاع الإسكندرية كسابق عهدها في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية مشروعات قومية كبري تنفذها الهيئة الهندسية ، يأتي على رأسها مشروع تطوير محور المحمودية ومشروع بشائر الخير بجميع مراحله، ومشروع محور التعمير، ومشروع تطوير العشوائيات.

وأضاف الشريف أننا كمحافظة وضعنا خطة كاملة لتطوير الإسكندرية، وتم البدء في تنفيذ عدد منها كمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وخطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية، ومشروع تطوير حلقة السمك لإنشاء حلقة سمك علي أعلى مستوي تليق بالمحافظة. وكذلك بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، والذي جاء تنفيذا للتكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

وأشار الشريف إلى التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية ومنها ملف مواجهة الأمطار الغزيرة والنوات الشديدة التي تعرضت لها الإسكندرية، مؤكداً على دعم الدولة الكامل للإسكندرية في مواجهة النوات. كما تطرق إلي ما تم تنفيذه من إجراءات رادعة لاستعادة رؤية البحر من خلال إزالة مئات الحواجز الحاجبة لرؤية البحر على طول الكورنيش .