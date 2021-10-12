وزير الخارجية المجري: مصر شريك مهم وسنواصل الاعتماد عليها في وقف الهجرة

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، أن وقف عمليات الهجرة غير الشرعية تتطلب حلفاء خارجيين مثل مصر التي تمثل "شريكا مهما للغاية"، مؤكدا أن بلاده ستواصل الاعتماد عليها في المستقبل بخصوص هذه القضية.

ونقلت صحيفة "هنجاري توداي" المجرية عن زيجارتو قوله، في بيان عقب محادثات مع نظرائه في دول تجمع فيشجراد ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في بودابست، إن أوروبا كانت تحت ضغط مستمر جراء الهجرة منذ عام 2015، مضيفا أن دول التجمع قد تعاونت وأحبطت خططا لإدخال أعداد من المهاجرين إلى أوروبا.

وأوضح أنه "لو لم ننجح في ذلك، لكان آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يعيشون الآن في بلادنا، وأيضا لا تزال هناك حاجة إلى تعاون وثيق، كما أن هناك خطأ تلو الآخر على المسرح الدولي"، مضيفا أن التصريحات غير المسؤولة تهدد بموجات هجرة أكبر.

وفي إشارة إلى احتمال مغادرة 4 ملايين لاجئ لأفغانستان، قال زيجارتو: "نسمع الآن مقترحات بأنه يجب إعادة توزيع هؤلاء المهاجرين"، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه الآن ضغوط هجرة من الشرق أيضًا على حدود بولندا.